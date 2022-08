Estão abertas as inscrições para o curso de Assistente Administrativo do Programa “Um Salto para o Futuro”, edição 2022, que oferece gratuitamente aos moradores de Pinheiral cursos de qualificação profissional. Promovido pela Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, este ano o programa conta com a parceria do sistema Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

Com vagas limitadas, o curso será ministrado por um professor do Senai e disponibilizará certificado de conclusão. As inscrições, apenas presenciais, podem ser realizadas até esta sexta-feira, 05 de agosto, no Sine Pinheiral, Rua Benedito Honorato, 147, anexo a Faetec, Centro, das 08 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. É necessário ter 18 anos e apresentar comprovante de conclusão do 7º ano do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência. Serão dois meses e meio de aulas, totalizando 180 horas.

No ato da inscrição o interessado deverá assinar um termo de compromisso de participação para evitar evasão.

A aula inaugural será realizada no dia 15 de agosto no Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira. É importante enfatizar que a participação não garante vaga de emprego.

