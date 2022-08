A intenção é de levar informação sobre todo o universo feminino, da maternidade à vida profissional, com dicas sobre cursos e qualificações e apresentando às mulheres direitos que muitas talvez não conheçam. Esse é o objetivo do Coletivo de Mulheres do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) com a criação da Revista Una. “A ideia partiu das mulheres que fazem parte do Coletivo e está dando muito certo. Estamos na segunda edição e já notamos que a revista foi muito bem recebida. O conteúdo é todo discutido por um colegiado para que a gente possa trazer assuntos interessantes para as engenheiras, arquitetas e tecnólogas, não só de Volta Redonda”, disse a vice-presidente do Senge, Neide Aparecida dos Santos.

A segunda edição, que pode ser acessada no site do Senge (www.senge-vr.org.br), traz uma homenagem à cantora Elza Soares, que morreu em janeiro deste ano, a carta de uma estudante de engenharia e uma matéria sobre o crescimento no número de mulheres em trabalhos precários ou por conta própria no país. “São matérias relevantes para a mulher, estando ou não no mercado de trabalho. Também trazemos sempre uma tirinha da Eugênia, personagem criada pela Fisenge para debater assédio moral, violência contra as mulheres e outros temas. E já estamos preparando a próxima edição para setembro”, explicou Neide.