A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, está preparando o ‘Sabadão de Compras’ – especial de Dia dos Pais. O evento seguirá o modelo de sucesso do ‘Domingão de Compras’ e acontecerá em dois pontos diferentes da cidade: bairro Vila Nova, no dia 6, e no Centro, dia 13.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello, o ‘Domingão’ se transformou em ‘Sabadão’ para atender uma demanda dos próprios comerciantes, assim como levar o evento para os bairros. “Nossa intenção é estimular o comércio e fomentar a economia do município. Nós já temos um modelo de sucesso que é o ‘Domingão de Compras’, mas temos sempre que estar atentos às necessidades de todos e com isso fizemos algumas mudanças, como levar para o bairro Vila Nova e não fechar a Avenida Joaquim Leite”, explicou Paciello.

Neste primeiro ‘Sabadão’ o evento vai acontecer das 9h às 16h, na Rua Arthur Oscar e com isso fluxo de veículos será interrompido no local. Vias próximas, como na Rua José Melchiades, poderão ter o tráfego alterado para oferecer fluidez ao trânsito.

“Além das lojas estarem abertas até às 16h, os comerciantes de outras ruas irão participar do evento com stands montados na Rua Arthur Oscar. Durante todo o dia teremos também feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e tendas das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, que farão atendimentos, orientações e doação de mudas”, detalhou o secretário.

No sábado seguinte, dia 13, véspera de Dia dos Pais, o evento acontece no Centro, onde as lojas ficarão abertas das 9h às 19h. Nesta edição não haverá interrupção do trânsito na Avenida Joaquim Leite. Food trucks, brinquedos e atrações musicais estarão na Praça da Liberdade Dante Santos da Fonseca. A feira de artesanato, que acontece no local aos sábados, será transferida para a Praça da Matriz.

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), José Paulo Nogueira, esteve nesta semana na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e falou um pouco mais sobre as atividades alusivas ao Dia dos Pais. “Estamos muito felizes por poder atender a demanda dos comerciantes do bairro Vila Nova e essa parceria com a prefeitura é muito importante. No Centro, além de estender o horário de funcionamento das lojas, nós teremos sorteio de brindes e a praça de alimentação ficará aberta até as 23h, para que os comerciários também possam aproveitar as atrações após o fechamento das lojas. Esperamos que esses dois dias sigam a mesma receita de sucesso do ‘Domingão de Compras’”, disse.

A Guarda Municipal irá organizar o esquema completo de trânsito que será utilizado e em breve as informações serão divulgadas.

