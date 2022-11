Em mais uma realização da Prefeitura de Pinheiral. Vem aí a 7ª edição do Domingo de Diversão e Compras, porém dessa vez com edição especial de Natal. Essa será mais uma oportunidade da população adquirir produtos variados com até 50% de desconto nas lojas da cidade. A iniciativa promovida pelas Secretarias de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo e de Desenvolvimento Econômico com o apoio da Agropastoril (ACIAP) será marcada pela abertura oficial do Natal com a chegada do Papai Noel junto com a apresentação da fanfarra do Cras e do Coral Vozes da Terra, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O Domingo de Diversão e Compras especial Natal será realizado no dia 04 de dezembro, das 9h às 18h, na Avenida Nilton Penna Botelho (bairro São Jorge).

O Domingo de Diversão e Compras terá ainda a tenda do programa “Prefeitura em Ação” que reúne secretarias com a oferta de informações e serviços gratuitos de saúde, assistência social e esporte, a Feira dos Artesãos, além de espaço de lazer com totó e tênis de mesa gratuitos e show musical com o cantor Danilo Andrade.

Para a realização das atividades, especialmente neste dia, o trânsito de veículos que precisem utilizar a Avenida Nilton Penna Botelho será transferido para a Avenida Pinheiral (São Jorge), no período das 8h às 19h.

“Nesta edição especial teremos o lançamento oficial do Natal e a chegada do Papai Noel e, claro, mais uma oportunidade de movimentar a economia da cidade e conscientizar a população sobre a importância de fortalecer o comércio local. Daí a importância de fazermos o dinheiro circular dentro da cidade, cujo resultado final é o aumento de novos postos de trabalho, mais impostos municipais, o que gera mais investimentos em diversas áreas. Reúna a sua família e prestigie o evento”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa.

A Secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo, Aline Gouvêa, falou sobre do Domingo de Diversão e Compras ser uma edição especial neste mês de dezembro.

“O último Domingo de Diversão e Compras desse ano vai ser especial, pois marcará abertura do nosso Natal e também da campanha de Natal da Aciap, pois como as áreas públicas, como as praças Brasil e Teixeira Campos e a sede da prefeitura, estão passando por reforma, decidimos centralizar a abertura natalina junto com a Aciap durante o Domingo de Diversão e Compras. Para isso, convidamos a toda a população para prestigiar a chegada do Papai Noel e o evento como um todo, que mais uma vez vai oferecer várias atrações de lazer e entretenimento gratuito para as famílias”, disse.

Para Kelen Nunes, presidente da ACIAP, as expectativas para o evento são as melhores.