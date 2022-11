O Judiciário expediu, nesta terça-feira (dia 29), um mandado de segurança, determinando que os vereadores abram uma Comissão Processante de Inquérito (CPI), para investigar as denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público, envolvendo o primeiro secretário da Câmara Municipal, Pedro Fernando de Souza Alves, o Pedrinho ADL (Republicanos). Com a decisão, o presidente da Casa, Thiago Soares (PL), que vinha mantendo silêncio a respeito do assunto, terá que se posicionar.

Desde que o escândalo veio à tona, cerca de duas semanas atrás, Pedrinho não disse uma palavra sequer, em público, sobre as acusações de operar um suposto esquema de desvio de recursos, através da compra de passagens aéreas e hospedagem em Brasília. De acordo com fontes ligadas aos bastidores do Legislativo, a vereadora Kátia Miki e o procurador geral, Marcos Iunes, o Paquito, seriam os maiores “fiadores” de Pedrinho, defendendo que a CPI não avance, e o caso seja arquivado.

Nem mesmo o bloco formado, recentemente, pela maioria da Casa foi o suficiente para que Thiago Soares colocasse a matéria em votação no plenário. Agora, com o mandado de segurança expedido pela Justiça, os membros da Câmara serão obrigados a, pelo menos, investigar as denúncias contra Pedrinho, para checar se houve ou não quaisquer tipos de atos ilícitos praticados pelo presidente da Comissão de Saúde.

ENTENDA O CASO

No último dia 16, a Câmara Municipal de Barra do Piraí recebeu uma denúncia, com provas em anexo, a respeito de um suposto esquema de desvio de dinheiro público, que seria operado por Pedrinho ADL, através de viagens ao Congresso. O autor do relato foi o cidadão Jordan de Carvalho, que pediu a investigação do caso por parte dos membros do Legislativo.

Mediante uma série de provas, como notas fiscais, passagens aéreas etc, o denunciante afirma que, desde 2013, o vereador comandaria um suposto esquema de desvio de dinheiro e corrupção. De acordo com os documentos entregues à presidência da Casa, Pedrinho comprava sempre os bilhetes de avião com a mesma empresa, o Grupo Harold’s, tradicional agência de turismo que atua no município.

Então, seria combinado com a empresa que a nota fiscal do serviço fosse sempre no valor máximo disponibilizado aos parlamentares – no caso, R$ 3 mil. Como primeiro secretário e presidente da Comissão de Saúde, Pedrinho supostamente adquiria as suas passagens e as de seus colegas, no entanto, com o esquema próprio, o vereador compraria os voos com escala e hotel coletivo – todos no mesmo quarto.

“Com isso, a empresa recebia o cheque de cada um dos vereadores, no valor de R$ 3 mil. Em se tratando de hotel coletivo, os custos naturalmente ficavam mais baratos, de modo que a sobra do dinheiro seria devolvida a Pedrinho ADL”, afirmou Jordan, na denúncia feita à Câmara. O jovem acusa Pedrinho dos crimes de corrupção passiva e formação de quadrilha.

Foto: Reprodução/Redes Sociais