O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou a intervenção da Prefeitura de Barra do Piraí na unidade barrense do Hospital Cruz Vermelha. A notícia foi dada nas redes sociais do chefe do Executivo e da prefeitura na manhã desta terça (dia 29), após o chefe do Executivo assinar o Decreto Municipal nº413, que pede a requisição dos bens móveis e de serviços pertencentes à unidade. Além disso, o prefeito ainda anunciou os nomes que compõem o Conselho de Gestão, tendo à frente a secretária de Comunicação Social, América Tereza Nascimento da Silva.

Em sua live, Mario Esteves disse que, diante do que foi apurado após o perigo iminente de interrupção dos serviços da Cruz Vermelha em Barra do Piraí, “não havia outra opção a não ser intervir no hospital”. O chefe do Executivo relembrou que, em janeiro de 2018, aquela unidade de saúde já havia passado pelo mesmo processo. E, hoje, a Cruz Vermelha de Barra do Piraí é um polo de referência estadual da pessoa idosa, prestando o serviço público de saúde de internação domiciliar e cuidados paliativos, atuando em 56 municípios.

Para o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo, com o Termo de Contrato, será possível a realização de serviços, ações e atividades de saúde e cuidados paliativos, para o recebimento das verbas da União Federal. Caruzo frisou, ainda, sobre o inadimplemento habitual do contrato por parte daquele hospital, que encontra-se consubstanciado na omissão reiterada de prestação de contas, com suspeitas fundadas de malversação de dinheiro público.

“Conforme parecer da Procuradoria Geral do Município, após manifestação do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde, vimos uma série de problemas correlatos – não da parte barrense da Cruz Vermelha – que podem chegar à falta de prestação de contas na ordem de R$ 1,2 milhão. Agora, com essa requisição, será possível aplicar a qualidade financeira e técnica que fizemos, lá atrás com a Santa Casa, e que ainda persiste no Maria de Nazaré. Acreditamos que será uma sobrevida para este importante hospital”, aponta.

Mario Esteves disse lamentar que a situação da Cruz Vermelha tenha chegado a este ponto, mas acredita na equipe técnica e administrativa da unidade de Barra do Piraí. Não obstante a isso, o chefe do Executivo aponta que não poderia deixar que o perigo iminente ampliasse, assim como a perda de verbas por conta de dívidas com diferentes esferas do Estado e da União.

“Não podemos esperar que o caos se estabeleça sobre aquela unidade. A Cruz Vermelha de Barra do Piraí é referência no estado no tratamento de cuidados prolongados. Portanto, vamos adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade da prestação do serviço público, protegendo o direito à saúde. Enquanto perdurar a situação de perigo iminente, vamos estar ao lado dos que mais precisam”, aponta o prefeito Mario Esteves.

Além de América Tereza, a Comissão de Gestão da Cruz Vermelha Brasileira de Barra Do Piraí é composta por Thadeu Valadão Pedroso; e Pedro Gomes da Cunha. Eles terão plenos poderes de direção e administração dos bens e dos serviços e ficarão subordinados às determinações do chefe do Poder Executivo. A Comissão de Gestão, segundo o Decreto Municipal, deverá priorizar a regularização do pagamento dos salários dos funcionários e dos fornecedores e prestadores de serviços.

