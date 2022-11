A chuva ocorrida no fim da tarde dessa terça-feira (dia 29) causou alagamentos em ruas no distrito de Califórnia, em Barra do Piraí. Uma delas foi a Rua 12, onde moradores registraram a situação em vídeos e fotos e enviaram ao FOLHA DO AÇO.

A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí informou, em boletim das 7 horas, que o estado continua de atenção. “A vazão rio Piraí à montante da barragem de Santana está em elevação. Quanto ao Complexo da Califórnia, houve uma enxurrada no ribeirão do Inferno. Agentes da Defesa Civil estão avaliando os números de desalojados e desabrigados. A população ribeirinha deve ficar atenta”.

Ruas do bairro Dom Bosco e São Sebastião, em Volta Redonda, também sofreram danos. Segundo a prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura (SMI) já enviou equipes que irão atuar no local.

Desde domingo (dia 27), este é o terceiro transtorno registrado na região em razão do tempo. Em Itatiaia, o temporal provocou um deslizamento de terra e chegou a atingir um carro. O volume de chuva registrado foi de 50 milímetros em uma hora e meia. Também foram registradas ocorrências de alagamentos em três bairros da cidade, o Jardim Itatiaia, Campo Alegre e Vila Niterói. Em alguns casos, a água chegou a entrar nas residências.

Na segunda-feira (dia 28), a forte chuva causou transtornos na cidade de Resende. Alagamentos ocorreram em cincos pontos do bairro Jardim Aliança II, entre eles as Ruas 1, 2 e 3, Avenida A e Avenida Francisco Fortes Filho. O volume de chuva chegou a 31,2 milímetros em apenas uma hora.

Em Volta Redonda, a Defesa Civil vem orientando a população sobre a adoção de atos seguros durante o período de chuvas. Alguns deles são: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares, sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar ou trafegar no período de chuva forte ou em local alagado.

