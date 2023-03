Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite da quinta-feira (dia 9), uma carga de contrabando avaliada em R$ 50 mil, na Serra das Araras, em Piraí. A abordagem ao ônibus que fazia a linha São Paulo/SP x Vitória/ES ocorreu por volta das 23h30 durante ação de fiscalização de combate ao narcotráfico no posto PRF de Caiçara, na Dutra.

O condutor do veículo informou estar transportando encomendas no bagageiro e, ao serem solicitadas as notas fiscais, disse que duas caixas que haviam sido despachadas estariam sem a devida documentação. Ao verificar o conteúdo, foram encontrados 21 aparelhos celulares e 195 unidades de cigarros eletrônicos de marcas variadas. Cabe ressaltar que, segundo resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), é proibida a comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, entre eles, o cigarro eletrônico, caracterizando o contrabando.

Entre os celulares apreendidos sem nota fiscal, constavam três unidades de Poco M5; 10 unidades de Redmi Note 11S; seis aparelhos Redmi 10A; e dois Redmi Note 10S, totalizando R$ 30 mil. A carga da segunda caixa, composta pelos cigarros eletrônicos, está avaliada em R$ 20 mil, sendo o valor total aproximado das mercadorias apreendidas de R$ 50 mil.

A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí) por contrabando e mercadorias sem nota fiscal para as providências cabíveis. Como as mercadorias foram despachadas, ninguém foi preso. No entanto, segundo a PRF, no documento de despacho constava remetente e destinatário, cabendo agora à Polícia Judiciária a investigação.

Foto: Divulgação/PRF