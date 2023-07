A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Barra do Piraí convocou mais 150 profissionais de educação, aprovados no Processo Seletivo 001/2023, para contratação imediata. O evento deste chamamento foi realizado em mutirão, no Central Sport Club, na manhã de quinta (dia 20). Foram contratados, para o regime de dois anos, professores, assistentes de creche e mediadores educacionais. Este último, para o quadro da Educação Especial.

Ao longo dos últimos sete anos, o Governo Municipal promoveu o chamamento de mais de mil pessoas de diferentes áreas de atuação, seja do Concurso Público de 2016 ou de diversos Processos Seletivos para diferentes áreas de atuação. Só em 2023, segundo o secretário de Recursos Humanos, Alex Barbosa, foram convocados 500 aprovados. A Secretaria de Educação foi a que mais recebeu estes profissionais.

“A gente já teve mais de 400 profissionais trabalhando nas reformas das escolas, desde 2017, só para se ter uma ideia. Recebemos uma tarefa, com a contratação direta destas pessoas, de pedreiro aos professores. Vimos essa mudança durante este processo, pois não paramos nem durante a pandemia. Sobre os mediadores educacionais, conversamos com muitas mães sobre os esforços e das nossas responsabilidades até que o processo fosse feito, de fato. Trocamos os estagiários, que chamados em um primeiro momento, pelos aprovados”, frisa Alex.

O chefe da pasta de RH relembrou dos chamamentos deste ano, com destaque para os quase 150 da Saúde, e agora de obras, para as reformas das escolas, e, neste estágio, com olhar para as secretarias de Assistência Social e de Fazenda, por exemplo. Decisão foi ratificada pelo prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves. Em seu discurso de boas-vindas, o chefe do Executivo falou sobre como encontrou a estrutura das escolas, quando assumiu a gestão, em 2017.

“Nós estamos fazendo a contratação de 500 pessoas; e, na história do estado, isso não aconteceu. É a segunda vez que zeramos o déficit de professores, em 2018, com mais de 200 profissionais do concurso. Hoje, ainda temos os mediadores, que vão cuidar, sobretudo, de pessoas com deficiência; e este quadro é de suma importância para as escolas. Somos parceiros da educação, com dezenas de escolas reformadas, temos o Plano de Cargos, o pagamento do piso nacional e outras benfeitorias para esta área. Ou seja, as responsabilidades estão divididas; e agora, vamos continuar com o trabalho”, aponta o chefe do Executivo.

Foto: divulgação