Professores do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA marcaram presença no lançamento do Programa Centelha, que aconteceu na tarde de quarta-feira (dia 26), no Vírgula HUB de Inovação de Volta Redonda, localizado no Shopping Park Sul.

A iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), visa estimular a criação de companhias inovadoras e disseminar a cultura empreendedora no Brasil.

Os projetos selecionados recebem recursos financeiros, capacitações e outros tipos de suporte, a fim de impulsionar a transformação de ideias em negócios de sucesso.

O evento contou com palestra ministrada por Guilherme de Oliveira Santos, da Faperj (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), sobre o Edital Centelha II RJ, lançado no início do mês.

Segundo a professora Clarisse Netto, do curso de Publicidade e Propaganda, a missão agora é formar uma comissão com docentes do UniFOA para ajudar os estudantes a participarem do programa.

“Primeiro, vamos nos juntar para fomentar e orientar os alunos na realização dos sonhos deles. Tanto a partir de projetos já existentes, que a gente possa fazer andar, quanto descobrir novas ideais que com o Centelha possam ser viabilizadas”, destacou.

O Edital Centelha II RJ contemplará até 50 empresas com R$ 70 mil cada, para investir na sua ideia de negócio. São R$ 3,5 milhões de investimento no total. Além disso, as empresas beneficiadas também poderão receber R$ 26 mil em bolsas CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Para Márcio Lins, assessor da presidência da FOA, que também esteve presente no lançamento, o Programa Centelha oferece uma oportunidade para que projetos acadêmicos possam se transformar efetivamente num negócio. “É um projeto bem promissor, despertou bastante interesse no público, acho que vai andar pra frente”, disse otimista.

Estiveram presentes também a coordenadora de Enfermagem, Lucrécia Loureiro; o coordenador da Escola de Negócios da modalidade digital, Koffi Djima Amouzou; além dos professores Lana Oliveira, Marcos Kazuiti, e Lizandro Zerbone.

Foto: Vinícius Vinci/FOA