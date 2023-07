As secretarias de Obras e de Educação estão empenhadas para entregar as novas unidades escolares, em reforma no município de Barra do Piraí. Nesta semana, o prefeito Mario Esteves assinou a Ordem de Serviço para o início das obras da Escola Municipal Maria Gonzaga de Oliveira. O colégio está em funcionamento do bairro Santa Bárbara e ganhará uma nova arquitetura, diferente da atual, do tempo de sua fundação, em 1977.

De acordo com informações da secretaria de Obras, a escola vai ganhar três novas salas de aula. Antes da reforma, eram apenas quatro pequenos cômodos, que acomodavam os alunos. Além disso, sala de professores, secretaria, quatro banheiros, pátio coberto também fazem parte da nova composição. Há possibilidade de o governo municipal entregar o novo colégio em até dez meses.

“Estivemos aqui nessa escola no início do ano e ela estava completamente condenada, tanto em estrutura quanto em saúde dos alunos. Até a Vigilância em Saúde do Estado condenou a situação precária dessa unidade de ensino. Sabemos dos transtornos porque passam as famílias, mas queremos tranquilizá-las, pois, a nova unidade será algo surpreendente ao bairro, aos profissionais da educação e aos alunos”, frisa o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa.

O prefeito Mario Esteves foi ao local e conversou com a comunidade escolar e dos alunos. Disse que a escola vai seguir os padrões das outras 26 que já foram entregues. O chefe do Executivo ainda relembrou que novos profissionais de educação foram contratados para suprir a necessidade de diferentes unidades escolares, e que o Maria Gonzaga de Oliveira também será agraciado.

“Zeramos, pela segunda vez, o déficit educacional em Barra do Piraí. Ao longo dos últimos anos, além dos profissionais da educação do concurso público de 2016, que chamamos a partir de 2018, promovemos processo seletivo para abarcar estas necessidades. E esta escola será agraciada com mais uma estrutura padrão de qualidade. Papais e mamães podem ter certeza que, pela educação nesta escola, servirá para o seu filho ser uma pessoa ainda melhor num futuro”, aponta Mario Esteves.

Foto: divulgação