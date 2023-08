Na última semana, a Carreta do Trabalhador, projeto itinerante da secretaria estadual de Trabalho e Renda, percorreu os municípios do Sul Fluminense ofertando os serviços do Sine (Sistema Nacional de Empregos) e encaminhando quem procurava uma oportunidade no mercado de trabalho.

As ações aconteceram por intermédio do deputado estadual Munir Neto, em parceria com as prefeituras municipais de Barra do Piraí, Piraí, Pinheiral, Barra Mansa e Volta Redonda.

“Muita gente nos procura pedindo ajuda para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Pensando nisso, articulei para que a Carreta do Trabalhador ficasse com a gente durante toda a semana, aqui no Sul Fluminense. Foi uma grande chance para quem estava buscando uma vaga de emprego”, destacou o deputado.

De acordo com Munir, os resultados foram positivos e o projeto conseguiu atender um número grande de pessoas.

“Nas cinco cidades, a Setrab realizou mais de 1.300 atendimentos e encaminhou aproximadamente 500 pessoas direto para o mercado de trabalho. Eu quero agradecer ao governador Cláudio Castro, a Kelly Mattos, secretária de Trabalho e Renda e a todos os prefeitos que receberam a Carreta do Trabalhador. Essa união resultou em empregos para o nosso povo. Isso é motivo de muita felicidade.”

CONEXÃO MEGA CIDADANIA

Munir Neto articulou também outros projetos do governo do estado para a Conexão Mega Cidadania, que aconteceu no último sábado, na Praça Brasil de Volta Redonda.

Além dos serviços da Carreta do Trabalhador, a população contou com agendamentos para primeira e segunda via de RG no Detran, isenções da Fundação Leão XIII, atendimento do Procon e do INSS.