Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de sábado (dia 25), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, um motorista de 36 anos por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. O condutor foi flagrado por volta das 23h, na altura do km 324, onde passou pelo teste etílico, com resultado de 0,28 mg/L, constatando a embriaguez ao volante.

O crime de trânsito está previsto no artigo 306 do CTB (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência) e a pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Diante deste fato, foi dada voz de prisão ao indivíduo por embriaguez ao volante, sendo a ocorrência encaminhada à 99ª DP (Itatiaia) os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação