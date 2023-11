A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite do sábado (dia 25), em Itatiaia, um homem acusado de violência contra a mulher. O fato ocorreu no momento em que a equipe registrava uma ocorrência de embriaguez ao volante na 99ª DP, onde compareceu um cidadão informando que um homem estava agredindo uma mulher na altura do km 01 da BR-485 (Estrada do Parque Nacional de Itatiaia), solicitando ajuda policial para o caso.

A equipe PRF se deslocou ao local encontrando um casal discutindo fervorosamente. Diante de evidências colhidas no local, o indivíduo foi detido com base no parágrafo 9 do artigo 129 do CP – Lesão Corporal qualificada como Violência Doméstica contra a mulher.

A ocorrência foi apresentada na 99ª DP – Itatiaia para que fossem tomadas as devidas medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação