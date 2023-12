A equipe de policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda realizou, na manhã desta sexta-feira (dia 1), a prisão de um policial militar, de 46 anos, acusado de violência doméstica contra uma mulher, bem como pelo descumprimento de medida protetiva. A ação ocorre no contexto da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”.

O crime, enquadrado no Artigo 129, §13 do Código Penal e no Artigo 24-A da Lei 11.340/06, resultou na prisão preventiva do agressor, solicitada pela autoridade policial após o avanço das investigações. O alvo já possui extenso histórico criminal, respondendo por abuso de autoridade, ameaça, lesão corporal, injúria, coação no curso do processo, maus tratos, violação de domicílio, furto, entre outros delitos.

As diligências realizadas pela equipe da DEAM culminaram na prisão do acusado no bairro Oriente, em Pinheiral. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.