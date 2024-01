A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (dia 30), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil 2024. O adversário do Voltaço será o Athletic-MG.

O início da competição está previsto para o dia 21 ou 28 de fevereiro e a final para o dia 03 ou 10 de novembro. A Copa do Brasil reunirá 92 clubes, sendo 80 em sua fase inicial e mais 12 equipes entram na disputa a partir da terceira fase.

Melhor colocado no Ranking Nacional de Clubes, o Volta Redonda realizará o primeiro compromisso fora de casa. O Tricolor de Aço jogará por um empate para conseguir a vaga para a segunda fase. Em caso de classificação, o Voltaço enfrentará o vencedor de Rio Branco-AC x CRB-AL, e pelo sorteio, atuando fora de casa.

O Volta Redonda aguarda a definir por parte da CBF do local, horário e a data da estreia.

