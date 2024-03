A Câmara de Vereadores de Volta Redonda promoverá uma Audiência Pública, no dia 5 de março, às 19h, com o intuito de discutir estratégias para o combate à dengue. O pedido para a realização da audiência se baseia nos dados alarmantes fornecidos pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da secretaria de Estado de Saúde, que revelou um aumento significativo nos casos da doença no município.

De acordo com o relatório, até o dia 22 de fevereiro deste ano, o Município do Sul do estado já havia registrado 2.450 casos de dengue, em comparação com os 586 casos notificados durante todo o ano de 2023.

O presidente da Câmara, vereador Edson Quinto (PL), autor do requerimento para a realização da Audiência, ressalta a urgência da situação e destaca a importância da mobilização tanto do poder público quanto da população. Ele enfatiza que o evento visa promover um debate aberto com a comunidade, buscando identificar áreas de atuação e formas de unir esforços no combate ao mosquito transmissor.

“Sabemos que o governo municipal está realizando mutirões e um trabalho de conscientização, e a audiência acontece com a intenção de se debater, com a população, onde mais se pode atuar e como podemos unir forças contra o mosquito”, destaca Quinto.

O vereador também ressalta a relevância do engajamento da população nas ações preventivas contra a dengue, incentivando práticas simples, como a limpeza regular de quintais, a vistoria de calhas e caixas d’água, e a eliminação de recipientes que possam acumular água.

A reunião pública pretende reunir representantes da secretaria municipal de Saúde, especialistas em epidemiologia, líderes comunitários e a população em geral para elaborar estratégias mais eficazes no combate à dengue.