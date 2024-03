Após nove meses de paralisação, as obras de expansão do Sider Shopping foram oficialmente retomadas, conforme anunciado na tarde de quinta-feira (dia 29). O reinício ocorre após a empresa Incorbase, de São Paulo, abandonar o contrato no primeiro semestre do ano passado, levando a CBS, responsável pela administração do serviço, a abrir uma licitação para dar continuidade ao projeto, o que resultou em uma negociação prolongada. Além disso, o projeto inicial passou por alterações.

A previsão para a inauguração completa do empreendimento é até junho de 2025. No entanto, antes disso, o novo projeto prevê entregas parciais. “Por ser uma obra muito complexa, que além da construção do novo prédio, fará um retrofit no prédio existente, que permanecerá em funcionamento, vamos fazer entregas parciais para, até o segundo semestre de 2025, ter a expansão completa do Sider Shopping”, explicou Marcelo Pirani, Coordenador de Administração Geral do Grupo AD.

Com as intervenções em andamento no prédio existente, o atual cinema do Sider Shopping permanecerá fechado até a reabertura no novo ponto. A boa notícia para os amantes do cinema é que o novo cinema seguirá o padrão dos mais modernos cinemas do Brasil, com cinco salas, sendo quatro com poltronas Premium e uma nova sala GOLD, oferecendo maior conforto, qualidade e acessibilidade aos espectadores.

O projeto também contempla a inclusão de novas lojas, opções de serviços, áreas de convivência e lazer. No ranking da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), as lojas do Sider Shopping têm um faturamento por metro quadrado superior à média nacional, o que atrai constantemente novas marcas para a região.

Ampliação

Localizado em um dos principais pontos comerciais de Volta Redonda, o Sider Shopping possui atualmente cerca de 11 mil m² de Área Bruta Locável (ABL). Ao ser finalizado, o complexo acrescentará 6.500 m² de Área Bruta Locável (ABL), totalizando 17.500 m², ampliando seu mix de operações e oferecendo mais opções aos clientes.

Para isso, está prevista a construção de uma nova torre, no terreno do antigo Hortifruti, interligada por uma passarela panorâmica, além da renovação da fachada, adotando um visual mais moderno e minimalista. A expectativa é que a expansão beneficie diretamente a Vila Santa Cecília, tornando a área mais atrativa e movimentada, além de contribuir para a geração de empregos e o aquecimento da economia local.

Com o acréscimo de área, espera-se que o espaço, que atualmente recebe cerca de 700 mil pessoas por mês, passe a receber quase um milhão, impulsionado por novas atrações, como dois novos restaurantes e mais de dez opções adicionais de gastronomia.

Projeto

Segundo informações obtidas pela Folha do Aço, o projeto passou por uma revisão abrangente, com foco especial no estacionamento, inicialmente concebido como subterrâneo, com capacidade prevista para cerca de 800 vagas. Ressalta-se que qualquer alteração no projeto deve ser submetida à aprovação da prefeitura de Volta Redonda, e recentemente ocorreram reuniões entre representantes da CBS e o prefeito Neto.

A empresa local Terratrans concluiu a parte de demolição e escavação do terreno que abrigava a loja Hortifruti, enquanto a VR Container, outra empreiteira da região, ficou responsável pela colocação do tapume. O investimento inicial do projeto estava estimado em aproximadamente R$ 100 milhões. Após a fase de revisão do projeto, espera-se que as primeiras estacas sejam cravadas no terreno a partir de fevereiro.

Embora a conclusão original do projeto estivesse programada para este ano, alguns imprevistos levarão à prorrogação desse prazo. Um destaque importante é que, no auge da obra, está previsto o uso significativo de materiais produzidos pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em consonância com a determinação do empresário Benjamin Steinbruch.

Foto: divulgação