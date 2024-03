Passageiros de um ônibus foram feitos de reféns em uma plataforma da rodoviária Novo Rio, que fica na região central da capital fluminense. Segundo a assessoria da Polícia Militar (PM), um homem atirou em pelos menos duas pessoas com arma de fogo. Os feridos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM foi acionado para atender a ocorrência e negocia com o sequestrador.

Agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e de outros batalhões da região reforçaram o policiamento na área. Ambulâncias de três unidades do Corpo de Bombeiros atuam no local, em cooperação com as autoridades policiais.

A administração da rodoviária informou que isolou a área para proteger os demais passageiros do local. As operações também foram suspensas e a recomendação é para que passageiros com viagem marcada procurem as empresas de ônibus para mudar data e horário de embarque. As empresas de ônibus vão fazer a troca ou cancelamento sem ônus ao viajante.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que um dos feridos no sequestro é um homem de 34 anos, que foi encaminhado para o centro cirúrgico em estado grave.

Com informações da Agência Brasil / Foto: Reprodução