A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (dia 12), em Barra Mansa, um homem de 44 anos, procurado por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria. A ação foi realizada de maneira integrada entre as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda e Cabo Frio, sob a coordenação das delegadas Juliana Montes e Waleska dos Santos Garcez, respectivamente. A prisão ocorreu no centro de Barra Mansa e foi cumprida sem resistência por parte do indivíduo.

Segundo a Polícia Civil, o homem possui extenso histórico criminal, tendo sido preso anteriormente por violência doméstica, condução de veículo automotor sob influência de álcool, violação de domicílio, além de responder por outros casos de ameaça e injúria. Após os procedimentos legais, o indivíduo será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Esta é mais uma prisão realizada no âmbito da Operação Átria, que ocorre em todo o país, visando combater crimes de violência doméstica e de gênero. A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da população para a construção de uma sociedade mais segura, especialmente no combate à violência contra as mulheres.