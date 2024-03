O governador Cláudio Castro entregou, nesta terça-feira (dia 12), ao lado do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, 15 novas viaturas que passam a integrar as forças de segurança do município mais populoso do Médio Paraíba, com mais de 450 mil habitantes. Os veículos vão reforçar a Operação Segurança Presente e o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), além da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Municipal (GMVR). Durante o evento, foi anunciada a expansão do plano de segurança para vários bairros da cidade e a criação da Patrulha do Idoso, que dará proteção especial a pessoas da terceira idade.

Na entrega das viaturas, Castro destacou os investimentos que sua gestão vem fazendo na Segurança Pública. Os esforços têm resultado em reduções históricas nos índices de criminalidade na capital e no interior. O governador ressaltou também o sucesso de parcerias com o governo federal e prefeituras, como a de Volta Redonda, no combate à violência.

– Já investimos mais de R$ 2,5 bilhões na Segurança Pública e, hoje, a palavra de ordem é integração, o que estamos fazendo com inteligência e diálogo com diversas esferas da União e municípios. O nosso trabalho de cooperação tem sido exemplar. Retribuo a confiança do povo de Volta Redonda com ações como a de hoje. Esse reforço na segurança é para que os cidadãos tenham seu direito de ir e vir resguardado – afirmou Castro, enaltecendo também investimentos do Governo do Estado em outras áreas, especialmente em obras de infraestrutura, que já somam mais de R$ 253 milhões.

Comprados com recursos do governo municipal, os automóveis distribuídos hoje também vão contemplar os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, entre outros. O aumento no número de viaturas ocorre junto à expansão do policiamento na cidade. Com a renovação gradativa da frota, os 250 policiais militares já capacitados, em conjunto com a Guarda Municipal, percorrerão todos os bairros de Volta Redonda, promovendo o policiamento de proximidade.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu o empenho do Governo do Estado do Rio para o fortalecimento da segurança no município.

– Graças aos esforços do Governo do Estado, nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, uma das melhores seguranças deste país – afirmou Neto.

Investimentos do Estado no 28 ° BPM

Castro lembrou ainda dos investimentos do Estado no 28º BPM (Volta Redonda), que têm garantido benefícios não só para melhorar as condições de trabalho dos policiais militares e alojamentos, como também para oferecer mais segurança para os volta-redondenses e moradores de municípios vizinhos.

– As melhorias físicas, com obras nos alojamentos e outras instalações do batalhão, e o reforço da frota da unidade, que recebeu recentemente sete outras novas viaturas, por exemplo, têm contribuído muito para melhorar o desempenho do patrulhamento na cidade de Volta Redonda e demais municípios da região – ressaltou Castro.

Segurança Presente

Volta Redonda, o primeiro município do Médio Paraíba a receber, em 2022, uma base do Segurança Presente, comemora os bons resultados na área de segurança. O programa já realizou mais de 100 mil abordagens, ajudou a aprender dezenas de foragidos da Justiça e tirou pelo menos 80 armas de circulação no período. Na cidade, a 93ª DP e a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) também passam por obras de manutenção.

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) comprovam os avanços no setor: a região não registrou morte por intervenção de agente do Estado em janeiro de 2024. Também não houve registro de roubo de carga no período.

Já a apreensão de drogas teve aumento de 172% em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo mês de 2023 (98 apreensões contra 36). As prisões em flagrante também tiveram aumento: 12% em janeiro de 2024 em comparação ao mesmo mês de 2023 (73 registros contra 65).

Foto: Luis Alvarenga