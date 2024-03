O governador Cláudio Castro decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (dia 22), em função da previsão de fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira (dia 21), por meio das redes sociais. “Estou ligando para cada prefeitura das regiões que terão chuvas fortes para pedir que eles acompanhem o governo do estado e eles também decretem ponto facultativo”, disse.