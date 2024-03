No dia 20 de março o GACEMSS – Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva – realizou a sua Assembleia Geral Ordinária para aprovação das contas da gestão anterior e para eleger a sua nova Diretoria.

Considerando uma única chapa inscrita, foi eleita por aclamação, para o triênio março/2024 a março/2027, e ficou assim constituída: Adriana Laureano Mussel, Aline Brasil Quadros, Marcellus Vinicius Ribeiro Cavalcanti dos Santos, Ignácio José Gesualdi Chaves, Denise Cipullo Kunioshi e Anderson Evandro Simeão da Silva.

Novamente o Grêmio terá nas cadeiras de Presidente e Vice-Presidente duas mulheres: Adriana Laureano Mussel e Aline Brasil Quadros, respectivamente.

Uma Diretoria que se renova através de integrantes com novos olhares, que seguirá os passos de gestões anteriores que emprestaram respeito e experiência ao Grêmio durante estes 78 anos. Tudo em busca de um objetivo comum: inovação, fomento e desenvolvimento do Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva. Para que possa continuar a ser um exemplo de resistência e desenvolvimento na cena cultural de Volta Redonda e região.

Conheça os Diretores do GACEMSS – Triênio março/2024 a março/2027

Adriana Laureano Mussel é associada do GACEMSS desde 2013. Foi convidada pela amiga e associada Leda e pelo falecido Presidente Paschoal Possidente para ingressar na Diretoria do GACEMSS na gestão anterior. Amante de Cinema e Teatro, virou uma defensora e apaixonada pela “causa” GACEMSS e todo o seu legado: “Me encantei com a instituição e sua importante atuação na propagação da cultura e da arte na cidade de Volta Redonda e região”. Voltarredondense, 56 anos, formada em Magistério e em Recursos Humanos, atuou muitos anos na área de Educação e trabalha como Analista de Relacionamento em uma empresa da área de saúde em Volta Redonda.

Professora e escritora, Aline Brasil Quadros, ou Lee Brasil, tem 52 anos e é natural de Volta Redonda/RJ. Cursou e exerce o magistério na rede pública de ensino há mais de três décadas, sendo graduada em Letras e especialista em Cultura e Literatura, Linguística Aplicada à Língua Materna, Pedagogia e Docência do Ensino Superior. Em 2021, foi eleita para ocupar a cadeira 35 da Academia Volta-redondense de Letras. É autora do livro de poesias De Versos e criadora do podcast “O que eu gostaria de ter dito…”, além de participar ativamente de eventos culturais e literários. Associada do GACEMSS desde 2011.

Marcellus Vinicius Ribeiro Cavalcanti dos Santos – O Diretor de Atividades e Divulgação tem uma longa história de cumplicidade e dedicação ao nosso Grêmio. Marcellus é associado desde 2014, mas chegou à instituição como estagiário em 2002, quando era estudante de Turismo. De lá pra cá se tornou produtor e um grande apaixonado pelo GACEMSS – “já virou time do coração!”, confessa. Com 41 anos, o novo Diretor é formado em Turismo pelo UBM, Produção Cultural com ênfase em Economia Criativa pela FGV e curso de extensão de Acessibilidade em Ambientes Culturais pela UFRGS, pós em Gastronomia Brasileira pela Metropolitana de Ribeirão Preto e, Gastronomia pelo Instituto Gastronômico das Américas.

Na área Financeira, Administrativa e de Patrimônio está o advogado Ignácio José Gesualdi Chaves, associado do GACEMSS há 40 anos, é associado benemérito, fez parte de diretorias anteriores. Nascido na cidade histórica de Bananal-SP há 64 anos, Gesualdi veio para Volta Redonda estudar, e se formou em Direito, atuando na área por longos anos. Fez cursos de violão, cavaquinho e canto e passou a se dedicar exclusivamente à música.

Denise Cipullo é natural de São Paulo, capital, mas mora em Volta Redonda há 23 anos. É linguista, trabalhou com ensino de inglês no Yázigi em Volta Redonda por 15 anos. Em 2018 se especializou em tradução e em 2020 se formou intérprete de conferências e trabalha com isso desde então, fazendo a “tradução simultânea” de reuniões corporativas, acompanhamento de executivos e eventos em geral.

Toco teclado e canto (brinco que sou uma cantora de chuveiro melhorada, rsrsr). Amo cinema e teatro, música e cultura em geral, e por isso sou fã do GACEMSS. Espero poder contribuir para o fomento da cultura da região.

Anderson Evandro Simeão da Silva é natural de Volta Redonda, tem 58 anos, é professor Universitário e de Ensino Técnico há 36 anos. Profissional de Tecnologia de Informação desde 1983. Nas horas vagas dedilha o violão ou a guitarra. Aprecia a cultura e as artes, sendo frequentador dos eventos realizados pelo GACEMSS e assíduo às exibições do Cine GACEMSS. Anderson é associado desde 2017.