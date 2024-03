A Prefeitura de Angra dos Reis decidiu abrir preventivamente 12 escolas da rede pública municipal a partir das 23 horas de hoje, quinta-feira (dia 21), para receber famílias que vivem em áreas mais vulneráveis para deslizamentos, alagamentos e outros possíveis efeitos das fortes chuvas previstas para todo o Estado do Rio de Janeiro nos próximos dias.

As famílias acolhidas nesses locais terão acesso a colchões, roupa de cama, alimentação, assistência social e de saúde.

A ação preventiva foi tomada após os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para temporais em todo o estado, incluindo a região da Costa Verde e o Sul Fluminense. De hoje até o fim de semana, pode chover mais de 100mm por dia, com ventos acima de 100km por hora.

ALERTA POR SMS – Mais de 40 mil pessoas em Angra estão cadastradas no sistema gratuito de aviso por SMS. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, basta enviar um SMS para o número 40199 e informando o CEP da casa, hotel, pousada, local de trabalho etc. As mensagens são recebidas mesmo que a pessoa não tenha créditos no celular.

