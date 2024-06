Agentes da 99ª (Itatiaia) prenderam mais um integrante de uma quadrilha envolvido em uma tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte – contra um motorista de aplicativo. O grupo também é investigado por uma tentativa de homicídio. Dos cinco criminosos, quatro foram identificados, três foram presos e um adolescente apreendido.

Os crimes aconteceram em maio deste ano. De acordo com os agentes, os integrantes da quadrilha renderam um motorista de aplicativo, o colocaram no porta-malas e seguiram para o bairro Campo Alegre, em Itatiaia, no Sul Fluminense. No local, atiraram contra três pessoas. Uma vítima foi atingida e encaminhada para uma unidade de saúde. O caso foi registrado na 99ª DP e as investigações começaram.

Dias depois, a mesma quadrilha rendeu outro motorista de aplicativo, amarrou e o abandonou em uma área de mata. A vítima conseguiu se soltar e procurou a 99ª DP. Os agentes iniciaram as investigações e verificaram que as duas dinâmicas dos assaltos eram semelhantes. Durante as diligências, os policiais identificaram quatro suspeitos envolvidos nos crimes. Um adolescente foi apreendido e dois autores foram presos.

O quarto integrante da quadrilha foi capturado, nesta quarta-feira (26/06), quando voltava para casa após o trabalho, no bairro Vila Magnólia. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. As investigações continuam para identificar e prender o quinto membro do grupo criminoso.