Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido em uma colisão lateral entre uma moto e um caminhão, ocorrida na madrugada de quarta-feira (dia 31) na BR-393, em Barra do Piraí. O acidente aconteceu por volta das 04h, no Km 250, na altura do bairro Coimbra.

O motociclista perdeu parte da perna esquerda no acidente, foi socorrido e levado ao Hospital de Vassouras, onde permanece internado em estado grave.

As autoridades ainda não conseguiram identificar ou localizar o caminhão envolvido na colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar o ocorrido, e o caso está sendo investigado pela 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação/PRF