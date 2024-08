O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, em convenção realizada nesta quarta-feira (dia 31), a candidatura de Sediene Maia à Prefeitura de Pinheiral. O evento aconteceu na Câmara Municipal, no centro da cidade.

O nome do pastor José Dias, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, foi confirmado como candidato a vice na chapa “Com o povo para avançar”. Os dois foram anunciados pelo prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (PP), pelo deputado estadual Munir Neto (PSD) e pela deputada federal Laura Carneiro (PSD).

A deputada federal Laura Carneiro disse que chegou a vez da professora Sediene protagonizar, fazer história e diferença na vida das pessoas.

“A professora Sediene é uma mulher guerreira e vem cuidando da população de Pinheiral desde o governo do saudoso Dr. Toninho. Agora é a vez de ela protagonizar, fazer história e diferença na vida das pessoas. Ela tem o total apoio, carinho e admiração de lideranças regionais importantes, como do prefeito Neto, do deputado Munir e de toda Executiva Estadual do nosso partido, o PSD”, destacou Laura.

O deputado estadual, Munir Neto, aproveitou o momento para reafirmar que continuará trabalhando para fortalecer o município.

” Acredito que Sediene Maia seja a mais preparada para que a cidade de Pinheiral continue avançando. Declaramos nosso total apoio a essa mulher, mãe, avó, professora e pessoa humilde que vai trazer ainda mais melhorias para a população”.

O prefeito Neto reiterou que quer reeditar com a professora Sediene, a parceria que tinha com o Dr. Toninho.

“A Sediene é uma verdadeira guerreira e uma referência para todos que a conhecem. Com mulher honesta e competente eu quero reeditar a parceria que tinha com doutor Toninho para fazer Pinheiral avançar cada vez mais”, pontuou o prefeito.

Em seu discurso, Sediene Maia enfatizou que a convenção marca o início de uma campanha focada em enfrentar os desafios de Pinheiral com determinação e trabalho árduo e reafirmou estar preparada para assumir o cargo e realizar os avanços que a cidade precisa.

“É uma alegria imensa ver essa casa cheia. Como vice-prefeita sempre fui o principal elo entre o poder público e a população, e tive participação em grande parte dos avanços que tivemos. Mas conheço os maiores problemas e o anseio das pessoas e quero trabalhar para melhorar ainda mais nossa cidade. Eu quero agradecer o meu companheiro, pastor José Dias, a todos os vereadores e vereadoras da coligação, aos meus amigos Júlio Barbosa, Fernando Cabral, Neto, Munir e a queridíssima Laura Carneiro”.

Participaram do evento o vice-presidente regional do PDT e ex-prefeito de Piraí, doutor Luiz Antônio, o vereador do município de Piraí, Sena, o presidente do PSD Volta Redonda, Thiago Martins, o secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, o coronel Luiz Henrique, a secretária Municipal de Planejamento de Volta Redonda, Cora Peixoto, além de presidentes e representantes dos partidos e apoiadores de Sediene.

“Eu quero cuidar do meu povo e trabalhar para que o nosso querido Pinheiral avance cada dia mais”, concluiu a professora Sediene.