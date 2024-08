Um homem de 25 anos, apontado como gerente geral do tráfico de drogas da comunidade da Vila Coringa, foi preso na quarta-feira (dia 31), em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais penais da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), após trabalho de dados de inteligência e informações passadas pelo Disque Denúncia. Os agentes encontraram o criminoso, que estava foragido do sistema prisional, escondido embaixo de um sofá na sala da casa.

Preso em 2021, por tráfico de drogas, ele passou do regime fechado para o semiaberto em junho de 2023, e teve o direito do benefício de saídas temporárias para Visitação Periódica ao Lar (VPL), em 30 de dezembro de 2023, quando não retornou mais a sua unidade prisional, e também não apresentou qualquer justificativa, o que, por si, é suficiente para caracterizar sua evasão como falta grave, dentro do prazo previsto na Lei de Execução Penal. Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), onde fora condenado a uma pena de dez anos de reclusão.

Diante dos fatos, ele foi levado à delegacia da região, onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação