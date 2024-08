Barra Mansa se prepara para uma semana movimentada no comércio local com a realização do Liquida BM 2024, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O evento, que acontecerá entre os dias 5 e 10 de agosto, promete transformar a cidade em um grande centro de oportunidades para consumidores e lojistas. A ação, direcionada aos associados da CDL de todos os segmentos de comércio e prestação de serviços, chega com força total, oferecendo descontos de até 70% em diversos produtos.

O Liquida BM é uma excelente chance para os lojistas aumentarem suas vendas, rotacionarem estoques e conquistarem novos clientes. “Voltamos com força total para a realização da Liquida porque é o tipo de evento que é bom para o lojista e bom para o consumidor, que consegue adquirir produtos com preços bem baixos”, explica Xisto Neto, diretor de produtos da CDL Barra Mansa.Juliana Rolim, diretora de eventos da CDL, complementa: “São épocas de poucas vendas, e acreditamos que a realização da Liquida BM pode mudar esse cenário. As empresas queimam estoques ou oferecem promoções interessantes, e é aí que se torna um grande atrativo para os consumidores”.

Promoções imperdíveis e expectativas altas

Os consumidores poderão aproveitar ofertas incríveis em lojas como, por exemplo, a ED+, que já anunciou boas promoções em suas unidades na Joaquim Leite e Domingos Mariano. “Venha conferir”, destaca o gerente Emerson, entusiasmado com a expectativa de movimento.

A propósito, Gleidson Gomes, presidente da CDL Barra Mansa, faz um convite especial aos lojistas para que participem do Liquida BM. “Juntos, vamos transformar essa campanha em um sucesso, atraindo mais clientes e aumentando suas vendas. Não fique de fora dessa oportunidade única!”

Dicas para um Liquida BM de Sucesso

Para garantir o melhor aproveitamento do evento, a CDL Barra Mansa compartilha algumas dicas essenciais para os associados:

• Planejamento: Selecione os produtos que estarão em promoção com antecedência.

• Branding e Fidelização: Use a promoção para fortalecer sua marca e fidelizar clientes. Crie uma estratégia de pós-venda para manter a comunicação com os clientes.

• Layout da Loja Virtual: Certifique-se de que o layout da sua loja online está harmonioso e organizado para facilitar a visualização dos produtos.

• Divulgação: Comece a divulgar sua participação o quanto antes.

• Foco no Atendimento: Durante os dias de promoção, esteja presente nas redes sociais e prepare seus canais de comunicação para atender os clientes.

O Liquida BM 2024 chega em um momento estratégico, às vésperas do Dia dos Pais, oferecendo aos consumidores a chance de adquirir presentes a preços reduzidos e aos lojistas a oportunidade de impulsionar suas vendas em um período tradicionalmente mais calmo.