A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (dia 15) a Operação Megahertz, em conjunto com a Anatel, para reprimir a atuação de rádios clandestinas na cidade de Angra dos Reis. Na ação, policiais federais da Delegacia da PF em Angra dos Reis e da Delegacia da PF em Nova Iguaçu fecharam três rádios piratas em pleno funcionamento, todas na cidade de Angra dos Reis: duas no bairro de Parque Belém e uma no Morro do Perez.

A deflagração de hoje visa apurar atividades clandestinas de radiodifusão que estão afetando as faixas de frequência dos aviões com o Aeroporto de Angra dos Reis, além de potencialmente também estarem prejudicando os serviços prestados via satélite e os serviços de telecomunicações em geral.

Durante as diligências, foram apreendidos equipamentos utilizados nas transmissões das rádios piratas, como computadores, mesas de som, microfones, dentre outros materiais utilizados para o crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, que possui pena de dois a quatro anos de detenção – aumentada da metade se houver dano a terceiro –, além de multa.

Foto: Divulgação