Um acidente envolvendo uma carreta interrompeu o tráfego no retorno do km 317 da Rodovia Presidente Dutra, na entrada de Penedo, em Itatiaia, no início da tarde desta quinta-feira (dia 15). O semirreboque do veículo saiu da pista em uma curva fechada, devido ao desrespeito às placas de limitação de comprimento.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na área do acidente, há pelo menos duas placas indicando o comprimento máximo permitido para veículos, que é de 18 metros. Essas placas visam evitar que veículos maiores enfrentem dificuldades em curvas fechadas.

Embora o acidente não tenha feito vítimas, ele gerou transtornos com a interdição no retorno, que permaneceu fechado até que as equipes da CCR RioSP, concessionária responsável, conseguissem remover a carreta com um guincho pesado. Por volta das 16h20, o tráfego finalmente foi liberado.

Segundo a PRF, o motorista pode ser autuado por desobedecer às regulamentações de comprimento máximo. A infração é classificada como grave, resultando em 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa de R$ 195,23.

Foto: Divulgação/PRF