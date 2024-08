O pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Guto Nader (MDB), e a pré-candidata a vice-prefeita, dra. Andreya Lemos, a Teka (Republicanos), se reuniram na manhã da última terça-feira (dia 13) com dirigentes dos sindicatos dos Metalúrgicos e dos Vigilantes da região. No encontro, estiveram presentes o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense (Sindmetalsul), Edmar Miguel; a presidente do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense, Valéria Martins; e o diretor Leidson (que é morador de Pinheiral). Também esteve presente o pré-candidato a vereador em Barra Mansa, Marco Gonçalves (PDT).

Guto falou sobre suas propostas para os setores da indústria e do comércio como forma de impulsionar a economia e a geração de empregos no município. “Pinheiral tem recebido algumas novas empresas nos últimos anos, mas precisamos qualificar nossa mão de obra local para que ela possa ocupar as vagas dessas empresas. Muitas vezes o empresário aqui traz trabalhador de fora por não ter profissional devidamente qualificado na cidade”, pontuou.

Edmar Miguel, presidente do Sindmetalsul, endossou as palavras de Guto afirmando que o sindicato também é um espaço de promoção da qualificação dos trabalhadores. “Fico satisfeito em poder ouvir que um postulante ao governo tenha esse pensamento de valorizar e qualificar a mão de obra do município. Nós do Sindicato nos colocamos sempre a disposição para iniciativas que visem a qualificação do trabalhador, dando todo o suporte necessário para isso. Inclusive nós teremos uma formatura em Resende no próximo dia 23, de 300 alunos que estão concluindo um curso de montador de automóveis, em parceria nossa com a Volkswagen, sendo que parte desses alunos já serão efetivados para trabalhar na empresa”, relatou.

Início da campanha eleitoral

A presidente do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense, Valéria Martins, aproveitou o encontro para reafirmar seu apoio a Guto. “Conheço o Guto há bastante tempo e sei da sua seriedade e comprometimento. Conversei com ele e fiquei impressionada com os inúmeros projetos e ideias que ele tem para promover o desenvolvimento econômico de Pinheiral. Ele terá todo o meu apoio nessa caminhada”, frisou.

A pré-candidata a vice-prefeita, dra. Andreya Lemos, a Teka, aproveitou o encontro para falar da ansiedade para o início da corrida eleitoral. “Nós estamos há meses conversando com as pessoas e agora faltam pouquíssimos dias para o início da campanha. Vai batendo aquela ansiedade boa da gente poder andar nas ruas, conversando com os eleitores de porta em porta, olho no olho, falando de nossas propostas e projetos para Pinheiral”, explicou Teka, que aproveitou para falar o motivo de ter aceitado a missão de fazer parte da chapa como vice de Guto. “Ele tem uma qualidade que é impressionante – quando a gente vai a algum lugar e as pessoas ainda não conhecem o Guto, basta ele começar a falar que as pessoas se encantam e percebem nele a capacidade para tocar a cidade com Pinheiral precisa”, destacou.

Marco Gonçalves, pré-candidato a vereador de Barra Mansa (PDT), também falou sobre o encontro e sobre as qualidades que ele enxerga em Guto para postular a prefeitura de Pinheiral. “Guto tem esse perfil empreendedor e inovador. A gente vê que a cidade tem potencial para crescer, mas ela precisa de alguém que acerte. Alguém com o perfil de competência e empreendedorismo e essa pessoa é o Guto Nader, que tem as qualidades que a população almeja”, finalizou.

Foto: Divulgação