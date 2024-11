Com a expectativa de um futuro promissor, 6.716 estudantes de Volta Redonda se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, buscando novas oportunidades e realização de sonhos. Dentre eles, 2.329 já concluíram o ensino médio e estão prontos para enfrentar o desafio nos dias 3 e 10 de novembro. Esta edição promete ser um divisor de águas para muitos jovens que almejam uma vaga nas universidades do país.

Em Barra Mansa, outros 3.236 alunos também estão na contagem regressiva, com 1.286 deles já tendo concluído o ensino médio. No estado do Rio de Janeiro, foram registradas 288.811 inscrições, sendo quase metade (49,6%) de candidatos que já finalizaram essa etapa educacional. O total de inscrições no Brasil alcança 4.325.960.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e, em mais de duas décadas de existência, consolidou-se como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, utilizam o Enem para selecionar estudantes, seja como critério único ou complementar nos processos seletivos. Além disso, o exame serve como parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados em processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros interessados em cursar o ensino superior em Portugal.

Preparação para a prova

Para auxiliar os estudantes nesta jornada, o professor e coordenador de um curso preparatório para vestibulares, Julio Azevedo, compartilha algumas estratégias de estudo essenciais:

– Revisão de conteúdos: Focar na revisão dos principais conteúdos estudados ao longo do ano. Revisitar temas recorrentes em edições anteriores do exame pode otimizar o estudo.

– Teoria de Resposta ao Item (TRI): Durante a prova, a TRI favorece quem estudou de forma consistente. Um aluno que acerta questões difíceis, mas erra as fáceis, pode ter uma pontuação menor. Por isso, é fundamental responder a todas as questões.

– Prioridades: As questões são classificadas em fáceis, médias e difíceis com base no resultado global. É importante responder a todas as questões sem pular, já que o tempo para cada uma é limitado. Recomenda-se iniciar pela área de conhecimento mais relevante para o curso pretendido.

– Organização no dia da prova: No sábado anterior ao exame, é indicado relaxar e preparar todo o material necessário. No dia do Enem, manter uma alimentação adequada, sair de casa com antecedência e manter a calma são fatores fundamentais.

Mente sã para um desempenho excepcional

A psicopedagoga Leondina Zanut destaca a importância de cuidar da saúde mental antes do exame:

– Pausas regulares: Realizar intervalos durante os estudos ajuda a manter a concentração e evitar o cansaço mental.

– Sono regular: Estudar após as 22h não é recomendado, pois o cérebro precisa de tempo para processar a aprendizagem.

– Relaxamento: Na véspera da prova, evite estudar. Atividades como caminhar, se hidratar, fazer refeições saudáveis e assistir a um filme são recomendadas.

– Confiança: Reconheça que você já estudou o suficiente. Frio na barriga é normal, e é importante saber gerir a ansiedade.

– Preparação no dia da prova: Acorde cedo, organize seus documentos e ouça músicas relaxantes. Respire profundamente por três minutos antes de entrar na prova e mantenha pensamentos positivos.

Transporte público gratuito em VR

Para garantir o acesso de todos ao exame, a prefeitura de Volta Redonda implementou a gratuidade no transporte público para estudantes residentes que farão o Enem. Com a assinatura do decreto pelo prefeito Neto (PP), os alunos poderão se deslocar sem custos.

Para usufruir deste benefício, os candidatos devem comparecer ao posto do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindpass), no Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília, com o comprovante de inscrição e o cartão VR Card. O Sindpass creditará o equivalente a quatro passagens, assegurando o transporte para os locais de prova.

Vestibulandos do Pré-Vestibular Cidadão recebem novo impulso para o Enem

Na semana que antecede o Enem, os vestibulandos do Pré-Vestibular Cidadão (PVC) estão sendo motivados por uma série de atividades especiais coordenadas por Pedro Paulo Vidal, conselheiro do Movimento Ética na Política (MEP-VR) e animador educacional. Com o término das aulas regulares, Pedro identificou a necessidade de oferecer suporte adicional aos alunos, garantindo que não se sentissem à deriva.

“Minha motivação foi proporcionar ânimo e disposição para o Enem. Conversei com a direção de ensino, professora Joan Myrrah, e com os professores, e juntos articulamos aulas extras em formatos variados”, explicou Vidal.

As atividades incluem temas atuais, orientações coletivas e individuais para redação, além de reforços em diversos conteúdos. Foram apresentados depoimentos inspiradores de ex-alunos do PVC em vídeos, rodas de conversa sobre autoestima com especialistas e momentos de descontração durante os intervalos.

“Estamos animados e terminaremos nesta sexta-feira (dia 1º) a primeira etapa”, concluiu Pedro, que, como gesto solidário, fará o ENEM no mesmo local que alguns dos estudantes, na Escola Municipal Prefeito Juarez Antunes, no bairro São Luiz.

Depoimentos dos estudantes

Os alunos mostraram-se entusiasmados com a iniciativa. “A semana diferenciada foi maravilhosa e me faz sentir muito mais preparada para o Enem. Sou muito grata por isso!”, declarou Maria Gabriela.

Cauã Gil, apesar das dificuldades financeiras, reconheceu a importância das atividades. “Estou realmente gostando, mesmo com os desafios de transporte. Participar de todas as atividades tem sido complicado, mas a iniciativa do Pedro está sendo essencial para o meu último preparo antes do Enem”, analisou o aluno do PVC. Lucas Mattos acrescentou: “As atividades têm sido muito boas. Elas estão me ajudando a fazer uma revisão geral, e isso é fundamental para mim.”