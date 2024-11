O presidente e vice-presidente do Volta Redonda, Flávio Horta e Flávio Horta Jr., presentearam Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, com uma camisa do Esquadrão de Aço, em Salvador. Chefes da Delegação da Seleção Brasileira na partida contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Flávio Horta e Flávio Horta Jr. acompanharam a preparação do Brasil no estádio Barradão.

Honrado pela experiência em chefiar a delegação do Brasil, Flávio Horta falou sobre o momento e dedicou o convite feito pela CBF aos funcionários do Voltaço. “Experiência muito positiva em poder acompanhar o dia a dia da Seleção Brasileira. Quero parabenizar a CBF por olhar para os clubes de divisões inferiores. Conviver com profissionais de excelência em suas funções, não só dentro de campo, mas também fora, vem trazendo muito aprendizado. Reitero, ainda, o agradecimento a todos atletas, comissão técnica e funcionários do Volta Redonda. Esse momento está acontecendo graças ao trabalho de todos”.

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (dia 19), às 21h45, contra o Urugual, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF