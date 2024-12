Uma operação do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizada no sábado (dia 14) resultou na apreensão de drogas e equipamentos utilizados no tráfico, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A ação foi realizada pela equipe do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II), que, após receber uma denúncia anônima, se deslocou até a Estrada Governador Chagas Freitas. No local, os policiais abordaram um adolescente de 16 anos e um jovem de 20 anos.

Durante a abordagem, foram apreendidos 46 pinos de cocaína, três rádios comunicadores com bases, R$ 20 em espécie e um aparelho celular. O material foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação