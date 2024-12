A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado e apreendeu drogas durante uma operação realizada na manhã deste domingo (dia 15) no km 293 da Rodovia Presidente Dutra, na Unidade Operacional de Floriano, em Barra Mansa.

A ação foi desencadeada após informações de que um Jeep/Renegade vermelho, com registro de roubo, estava sendo rastreado e seguia em direção a São Paulo. A equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF montou um bloqueio no local para interceptar o veículo.

Ao avistar a blitz, os ocupantes do Jeep pararam o carro cerca de 100 metros antes do bloqueio e fugiram a pé em direção à mata às margens da rodovia. Apesar das buscas realizadas pelos agentes, os suspeitos não foram localizados.

Após a apreensão do veículo, a PRF constatou que as placas haviam sido trocadas, configurando um “clone”. O carro original, licenciado em Belo Horizonte/MG e pertencente à locadora Movida, havia sido roubado no Rio de Janeiro no último dia 1º.

Durante a vistoria, os policiais encontraram no interior do veículo 131 frascos de lança-perfume e 10 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 10 quilos da droga.

O veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a 90ª DP (Barra Mansa), que dará continuidade às investigações.

Foto: Divulgação/PRF