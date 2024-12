Um homem de 33 anos morreu na madrugada deste domingo (dia 15) após confronto com a Polícia Militar, em Barra Mansa. A ação do 28º Batalhão da Polícia Militar foi realizada no bairro Roberto Silveira e resultou na apreensão de uma pistola Glock 9mm, drogas e anotações do tráfico.

Após receber denúncia anônima, a equipe do Grupamento de Ações Táticas II (GAT II) se deslocou até a Rua José Márciano dos Santos, onde encontrou o suspeito portando uma arma em punho. Durante a abordagem, o homem teria feito menção de disparar contra os policiais, que reagiram com três tiros.

No local, foram apreendidos: uma pistola Glock calibre 9mm com kit rajada, municiada com 18 munições; 36 pinos de cocaína; oito embalagens de maconha; um celular; R$ 54 em espécie; e uma folha de anotações do tráfico.

O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

