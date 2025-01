Desde que assumiu a gestão da prefeitura de Barra do Piraí, Kátia Miki, do Solidariedade, vem determinando que mutirão de limpeza avance por toda a cidade. A força tarefa, que tem sido comandada pela secretaria municipal de Serviços Públicos, já retirou quase 1 tonelada de lixos, entulhos e destroços. Além disso, as equipes estão capinando ruas, praças e órgãos públicos.

De acordo com a prefeita, o contrato com a empresa prestadora do serviço vai até março de 2025, e ela vem dialogando para que a situação melhore.

“O ex-prefeito saiu da gestão devendo mais de R$ 7 milhões para a empresa responsável pela coleta do lixo. Ele não pagava desde junho do ano passado. Nós estamos conversando, negociando e solicitando melhorias no serviço. Além da falta de pagamento, vimos que faltava gestão. Já conseguimos melhorias, como os caminhões novos e o reforço para o mutirão. A partir de agora, vamos acompanhar de perto”, destacou.

No último sábado (4), o mutirão passou pelas ruas do centro da cidade, bairros Muqueca, Oficina Velhas, Matadouro e nos distritos da Califórnia, São José do Turvo e Dorandia.

“Acúmulo de lixo afeta a saúde pública. Nós vamos limpar Barra do Piraí. Podem ficar tranquilos, barrenses. Não será de um dia para o outro, mas vamos mudar a cara dessa cidade”, concluiu Katia Miki.

