Considerado um dos principais espaços de lazer públicos de Volta Redonda, o Parque Aquático Municipal, localizado na Ilha São João, tem programação especial neste início de 2025. Até o dia 19 de janeiro, o espaço funcionará em horários especiais de férias: nos dias 09 e 17, fica aberto das 12h às 17h; nos demais dias, o funcionamento será das 8h às 17h. A partir do dia 21 de janeiro de 2025, o Parque Aquático retoma a programação normal.

O Parque Aquático conta com três piscinas – uma para social, outra para crianças e uma olímpica – e possui uma área de 11,3 mil m², com acesso gratuito a moradores de Volta Redonda. Para utilizar o espaço é necessário fazer a carteirinha do parque.

Exame dermatológico em novos dias

Por conta do período de férias em 2025, o exame dermatológico para utilizar o parque será realizado nos seguintes dias: 06, 08, 13, 15, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2025, e no dia 4 fevereiro de 2025. Os interessados devem comparecer na secretaria do parque das 8h às 11h, ou das 13h às 17h.

Vale lembrar que o exame é válido durante seis meses e para fazê-lo é obrigatório estar com traje de banho e, no caso das mulheres, sem esmalte nas unhas. O parque também aceita exame dermatológico feito em outros locais, como, por exemplo, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs), ou da rede particular – neste caso, o exame deve ser apresentado em até um mês da sua realização na secretaria do parque.

Carteirinha

Para frequentar o Parque Aquático, o morador deve ter a carteirinha, que pode ser feita na secretaria do local. É necessário levar RG (identidade), CPF, comprovante de residência e a Certidão de Nascimento – todos originais. No caso de menores de idade, os pais ou responsáveis devem levar os mesmos documentos da criança ou do adolescente.

De acordo com a coordenação do parque, menores de 14 anos só podem frequentar o local acompanhados dos pais; aqueles que possuem entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos, desde que tenham autorização assinada pelo responsável na secretaria.

Fotos de arquivo – Cris Oliveira.

Secom/PMVR