O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) divulgou um comunicado, na manhã desta segunda-feira (dia 27), informando sobre a continuidade dos problemas no abastecimento de água na cidade, causados pela instabilidade no fornecimento de energia elétrica fornecido pela concessionária Light. A situação, que se iniciou no sábado (dia 25), gerou a paralisação de diversos sistemas e tem afetado o normal funcionamento da distribuição de água para a população.

Entre os sistemas que apresentaram problemas, estão o Booster Roma; Vila Americana; Curral do Conselho; Arthur Gonçalves; e Voldac.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) funcionou por 17 horas com apenas 2 das 4 bombas em operação, o que limitou a capacidade de abastecimento da cidade. Além disso, um acidente envolvendo a colisão de um carro com um poste na região da Beira Rio causou o corte de energia até as 2h da manhã de hoje, agravando ainda mais a situação.

Embora todos os sistemas estejam operando neste momento, o SAAE alerta que a recuperação do abastecimento será gradual e lenta, uma vez que a normalização total dependerá da estabilização do fornecimento de energia e da recomposição dos níveis nos reservatórios da cidade.

O SAAE-VR pede a compreensão da população e orienta para que os moradores economizem água sempre que possível, especialmente nos bairros que ainda estão com o fornecimento comprometido.