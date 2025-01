Um tombamento de carga foi registrado na manhã desta segunda-feira (dia 27) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na pista sentido sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Floriano e gerou um congestionamento significativo na região. A faixa da esquerda foi interditada.

Equipes de resgate e agentes da PRF estão no local. Por volta das 8h, a CCR informou que o congestionamento no trecho já atingia 4 quilômetros, com veículos trafegando com dificuldade.

Até o momento, não há informações sobre vítimas no acidente.

Foto: Divulgação/PRF