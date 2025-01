Todo início de ano, grande parte das famílias brasileiras enfrenta um impacto no orçamento com as compras de material escolar. A lista de itens essenciais para garantir o bom desempenho dos filhos na escola pode representar um grande desafio financeiro, exigindo organização e planejamento para evitar surpresas.

Com preços variados e novidades que surgem a cada temporada, pais e responsáveis buscam maneiras de economizar sem comprometer a qualidade e a necessidade dos itens.

“Tenho dois filhos e, como qualquer pai, sempre tento garantir o melhor para eles, mas, ao mesmo tempo, preciso me organizar para não extrapolar o orçamento. Este ano, fiz um levantamento do que realmente era necessário e, para economizar, pesquisei bastante antes de sair às compras. Priorizei os itens essenciais, como cadernos e canetas, e aproveitei promoções e descontos de lojas online. Também comprei em maior quantidade alguns materiais que meus filhos usam o ano todo, como lápis e borrachas, para evitar futuras compras durante o semestre”, comentou o economista Rodrigo Fernandes. Ele acrescentou: “A chave para não se endividar é planejar com antecedência e evitar cair na tentação de comprar itens que não são indispensáveis.”

O Sindicato do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Sicomércio) de Volta Redonda alerta que os lojistas desse segmento também precisam reforçar as promoções. “Hoje, os pais pesquisam muito antes de comprar, buscam fazer comparações de preço, troca de informações. Então, quem vende material escolar precisa trabalhar com valores acessíveis e linhas de produtos que atendam a todos os bolsos”, afirmou Levi de Freitas, presidente da entidade.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), a volta às aulas deve aumentar em pelo menos 20% as vendas dos setores especializados em material escolar. A projeção é que esses segmentos registrem um movimento 5% maior entre janeiro e fevereiro em relação ao ano passado.

“No início do ano, a procura por esses tipos de itens aumenta muito, porque os estudantes estão trocando de série e precisam de materiais novos, diferentemente do recesso do meio do ano, que é só reposição. Nossa expectativa é bem positiva”, afirmou o presidente da CDL-VR, Giovane Freitas Ferreira.

Em Barra Mansa, a projeção é semelhante à da cidade vizinha. “A volta às aulas é sempre um período crucial para o comércio, e este ano esperamos um aumento de 20% a 25% nas vendas de itens relacionados à educação, como material escolar, uniformes e mochilas. Esse crescimento é um reflexo da retomada da confiança do consumidor e da importância que a educação tem para as famílias. Para os lojistas, essa temporada representa uma oportunidade valiosa de aquecer as vendas e impulsionar a economia local”, destacou o presidente da CDL-BM, Gleidson Gomes.

Pesquisa do Procon

A secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o Procon-RJ divulgaram uma pesquisa sobre preços de 170 produtos escolares, realizada entre 2 e 8 de janeiro. A pesquisa revelou variações de até 945% entre os preços de itens da mesma marca e categoria em diferentes lojas online.

Produtos como borrachas e lápis apresentaram variações expressivas, enquanto artigos como agendas tiveram preços mais estáveis. Durante a fiscalização, seis estabelecimentos foram autuados por infrações aos direitos do consumidor, como a falta de preços nos produtos.

O Procon-RJ recomenda aos consumidores a realização de pesquisas antes das compras, ressaltando que a compra coletiva pode resultar em economia significativa.-RJ revela variações de até 945%