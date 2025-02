O Volta Redonda Futebol Clube, também chamado de Voltaço, completa 49 anos de fundação neste domingo (dia 9). Atual líder do Campeonato Carioca, o time tem uma trajetória marcada por conquistas, desafios e momentos históricos.

O Voltaço nasceu em 1976 em um contexto de grandes transformações no futebol carioca. Até então, os únicos times profissionais da cidade de Volta Redonda eram o Flamengo de Volta Redonda, conhecido como “Flamenguinho”, e o Guarani Esporte Clube. A fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara trouxe a necessidade de criar uma nova equipe que pudesse representar o município no Campeonato Estadual.

A iniciativa foi liderada por Getulio Albuquerque Guimarães, presidente da Liga de Desportos de Volta Redonda, e Guanayr de Souza Horst, presidente do Flamenguinho. Após intensas discussões e negociações, surgiu o Volta Redonda Futebol Clube, com as cores preto, amarelo e branco, em homenagem à bandeira da cidade. Ysnaldo dos Santos Gonçalves, irmão do então prefeito, foi escolhido como o primeiro presidente do clube.

Logo em seus primeiros anos, o Voltaço já mostrava potencial, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro entre 1976 e 1978.

Em 1978, o clube alcançou sua melhor colocação no torneio, ficando em 32º lugar entre 74 participantes. Na Série B de 1982, protagonizou um feito histórico ao aplicar a maior goleada da competição até então: 8 a 0 contra o Operário-MT.

Uma curiosidade marcante é que, mesmo sendo da Região Sudeste, o Voltaço foi convidado para disputar o Torneio José Américo de Almeida Filho em 1976. Esse fato ilustra o prestígio que o clube já conquistava logo em seu início.

No dia de seu aniversário, o Voltaço enfrenta o Nova Iguaçu, às 19 horas, na tentativa de manter a liderança do Carioca, no Estádio Raulino de Oliveira.