O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (dia 9), um cartaz para auxiliar nas investigações da 107ª DP (Paraíba do Sul), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do criminoso, Alexandro Figueiredo da Silva, 31 anos. Ele é o principal suspeito de tentar matar a ex-companheira em Paraíba do Sul.

O crime aconteceu no dia 12 de novembro de 2024, por volta das 8h50, na Rua Valmir Vieira, no bairro Amapá. Uma câmera registrou o momento em que o criminoso jogou o carro em alta velocidade contra a vítima, que só não foi atropelada porque foi puxada por uma amiga. Em seguida, o suspeito desceu do carro e saiu correndo atrás da mulher, que grita desesperada.

Eles estavam separados há dois anos. O crime foi motivado porque Alexandro não aceita o término do relacionamento.

Com base nas evidências do caso, a 107ª DP solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o acusado, que foi expedido pelo Juizado Especial Adjunto Criminal da Comarca de Paraíba do Sul, pelos crimes de Ameaça ;Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher/Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

“Cada vez mais intensificamos nossos trabalhos para reprimir e prevenir crimes desta espécie. O combate à violência contra a mulher é dever de toda a sociedade”, disse a delegada titular da delegacia de Paraíba do Sul, Drª Cláudia Abbud.

Assim, a 107ª DP, segue em diligências para prender Alexandro Figueiredo, e pede o apoio da população para denunciar sua localização, pelos seguintes canais de atendimento: