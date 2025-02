No Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a Transporte Excelsior promoveu palestras para conscientizar seus colaboradores sobre os impactos do consumo de álcool, especialmente no trânsito. A iniciativa, realizada na quarta-feira (dia 19), contou com integrantes do Alcoólicos Anônimos (AA) e foi direcionada a Jovens Aprendizes e à 38ª turma da Escolinha de Motoristas.

Durante o encontro, os participantes conheceram histórias reais de superação e refletiram sobre os riscos do alcoolismo na vida pessoal e profissional. Um dos integrantes do AA, que preferiu não se identificar, compartilhou sua experiência: “O álcool pode parecer inofensivo no início, mas quando percebemos, já tomou conta da nossa vida. Reconhecer o problema é o primeiro passo para mudar.”

A ação reforça o compromisso da empresa com a segurança viária, destacando que a formação de motoristas responsáveis começa pela conscientização e prevenção.