Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 24) no km 248 da Rodovia Presidente Dutra gerou retenção no tráfego, em Piraí. A colisão ocorreu devido à redução de velocidade no fluxo de veículos, provocada por um congestionamento na região.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão pequeno não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de um automóvel. Com o impacto, o carro foi projetado à frente e atingiu a traseira de um caminhão maior. O impacto fez com que o veículo de passeio tombasse e ficasse imobilizado sobre a lateral direita da pista, atravessado, bloqueando parcialmente o tráfego.

Felizmente, ninguém se feriu. A PRF orientou os envolvidos a preencherem a Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) pela internet.

Segundo a CCR Rio SP, por volta das 9h, o congestionamento na região se estendia do Km 250 até o Km 247.

Foto: Divulgação/PRF