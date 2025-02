A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a Operação Carnaval nas rodovias federais do Rio de Janeiro, na sexta-feira (dia 28), com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e reduzir os índices de acidentes durante o período festivo. A operação segue até a quarta-feira (dia 5), com foco especial no combate à embriaguez ao volante, uma das principais causas de acidentes graves.

Durante os dias de operação, a PRF realizará fiscalização intensiva em diversos pontos das rodovias federais que cortam o estado. Além da repressão à condução sob efeito de álcool, outras infrações que representam risco para a segurança, como o excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e o não uso de cinto de segurança, também serão coibidas.

O aumento significativo no número de veículos nas rodovias, especialmente no início e no final do feriado, torna a operação ainda mais importante, uma vez que a aglomeração de carros e o comportamento imprudente de alguns motoristas contribuem diretamente para o aumento dos acidentes. Além da fiscalização intensificada, a PRF conta com o apoio de ações educativas, realizando campanhas de conscientização sobre os riscos do consumo de álcool e direção.

Carnaval 2024

No ano anterior, foram registrados 120 acidentes, com 133 feridos e três mortos.

Orientações

Descanse antes de dirigir: Evite a fadiga ao volante e faça pausas regulares durante viagens longas;

Mantenha a atenção total: Não utilize o celular enquanto dirige e evite outras distrações;

Respeite os limites de velocidade: Exceder a velocidade permitida aumenta o risco de acidentes graves;

Use o cinto de segurança: Todos os ocupantes do veículo devem utilizá-lo, inclusive no banco traseiro;

Não dirija sob efeito de álcool: Qualquer traço de álcool no organismo compromete os reflexos e a capacidade de reação;

Verifique as condições do veículo: Pneus, freios, faróis e demais equipamentos devem estar em boas condições;

Atenção à ultrapassagens: Realize ultrapassagens apenas em locais permitidos e com segurança;

Em caso de emergência, acione a PRF pelo telefone 191.

Foto: Divulgação