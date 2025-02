Um grave acidente envolvendo dois veículos pesados bloqueou a pista de descida da Serra das Araras na manhã desta terça-feira (dia 25), deixando uma pessoa ferida e causando transtornos aos viajantes. A colisão ocorreu por volta das 9h20, na altura do quilômetro 230, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira, onde uma caminhão bateu na parte de trás de uma carreta, composta por um cavalo-trator e um semirreboque. Com o impacto, o condutor do caminhão, que dirigia um veículo de cor vermelha, ficou preso às ferragens.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a interdição total da via dificultou a chegada dos agentes da PRF ao local. Enquanto isso, o motorista aguardava com o apoio das equipes de emergência para ser retirado das ferragens e receber os cuidados médicos necessários.

O trânsito na região foi parcialmente liberado, com a circulação de veículos sendo permitida apenas pela faixa da esquerda. O congestionamento chegou a 5km de extensão. A causa do acidente ainda está sendo apurada.

Foto: Divulgação/PRF