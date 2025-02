O Detran.RJ informou, na tarde desta terça-feira (dia 25), que o mutirão para emissão de documento de identidade nos postos, sem agendamento prévio, foi cancelado. O novo presidente do órgão, Vinicius Farah, empossado oficialmente hoje, decidiu pela suspensão do mutirão até que seja possível reorganizar o serviço, garantindo um atendimento eficiente, em respeito ao cidadão fluminense.

Segundo o Detran, o atendimento agendado nas unidades segue normalmente dentro da capacidade de cada posto. Além disso, o usuário tem a opção de emitir a segunda via do documento de identidade de forma simplificada, sem necessidade de agendamento. As informações estão neste link: https://www.detran.rj.gov.br/todos-os-servicos/servicos-dic/2-via-da-carteira-de-identidade-simplificada.html.