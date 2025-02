Na última segunda-feira (dia 24), as secretarias de Assistência Social e de Cidadania e Ordem Pública de Barra do Piraí, participaram de um encontro intersetorial envolvendo a Polícia Militar, o Segurança Presente e a Guarda Municipal, com o intuito de instituir o Comitê Intersetorial de Política para a População em Situação de Rua de Barra do Piraí (Comitê PopRua), com a finalidade de elaboração de iniciativas e propostas.

Essa comissão é formada por membros do Poder Público municipal, com as forças de segurança, da sociedade civil e órgãos de defesa dos direitos humanos, e tem o claro objetivo de monitorar, elaborar e planejar as políticas públicas destinadas a essa população.

A reunião ocorreu no 10 º Batalhão da Polícia Militar de Barra do Piraí. Para além do ponto principal, que é o pontapé inicial para a criação do Comitê PopRua, a iniciativa também discutiu outras ações e estratégias pertinentes a cada uma das áreas no atendimento à população em situação de rua, fortalecendo ainda mais as políticas públicas voltadas a essa questão de maneira integrada.

Nesse viés, foi definido que a Assistência Social será responsável pela abordagem relacionada ao acolhimento e reinserção dessa população, enquanto a Cidadania e Ordem Pública, juntamente às forças policiais, se voltará aos índices e controle de criminalidade.

A secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, comentou sobre a relevância desse encontro e reforçou que esse é só o início de um trabalho social que visa garantir os direitos básicos para todos.

“Essa foi uma reunião muito produtiva, visto que falamos sobre a importância do fortalecimento dos vínculos familiares, da atuação complementar entre os setores e de conhecer o perfil e o contexto da população em situação de rua em Barra do Piraí. Este é só o começo de uma jornada que busca garantir dignidade, acolhimento, segurança e oportunidades para todos”, apontou Marina.

A prefeita Katia Miki declarou que o poder público preza por um atendimentos e serviços humanizados, ressaltando a necessidade do prosseguimento das ações em prol dessa população.

“Estamos promovendo um serviço humanizado em todas as instâncias, buscando chegar a toda a população de maneira igualitária e eficiente. As pessoas em situação de rua merecem nossa atenção e, por isso, continuaremos a desenvolver propostas e políticas públicas que sejam capazes de viabilizar uma transformação na vida deles”, finaliza a chefe do Executivo.

Também estiveram presentes na reunião o secretário municipal interino de Cidadania e Ordem Pública, Rafael Champion, o comandante da Guarda Municipal, Alexandre Souza, o Chefe da Seção Operacional da P3, Robson Alves Guerreiro, o Comandante da 1ª Cia, Cláudio Jorge Silva, e a coordenadora do Segurança Presente de Barra do Piraí, Simone Vargas.